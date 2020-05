PJ investiga tentativa de homicídio em Câmara de Lobos

A Polícia Judiciária está a investigar uma alegada tentativa de homicídio, ocorrida na madrugada desta sexta-feira, em Câmara de Lobos, no quadro de uma disputa violenta entre dois indivíduos toxicodepentes que terminou em esfaqueamento e incêndio.

Segundo foi possível apurar, a situação foi motivada por questões relacionadas com consumo de estupefacientes e dinheiro, e aconteceu numa casa desabitada, no Caminho do Pico, habitualmente frequentada por toxicodependentes. Leia mais na edição impressa de hoje.