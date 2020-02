PJ investiga incêndio na Ponta do Pargo

Elementos da PJ estão já no terreno a investigar a origem do incêndio que deflagrou ontem na Ponta do Pargo, confirmou fonte policial esta amanhã ao DIÁRIO

Os contornos que levaram a ignição do incêndio, sobretudo por ocorrer na madrugada, entre as 4 e as 5 da manhã, leva que os agentes suspeitem de mão criminosa

A este factor acresce a circunstância do tempo não ajudar ao combate. Às 9h, na Ponta do Pargo a temperatura rondava os 23 graus e o vento soprava forte, com rajadas de até 54 km/h, embora com registo de rajada de 85 km/h às 07h30. Verificava-se 23% de taxa de humidade. Desde o final da tarde de ontem que a humidade relativa do ar na Ponta do Pargo está abaixo dos 30%.