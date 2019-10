PJ do Funchal deteve suspeito de crimes de pornografia de menores e abuso sexual de crianças

Foi no cumprimento de um Mandado de Detenção Europeu que a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal, identificou e deteve um homem de 37 anos, pela suspeita da prática dos crimes de pornografia de menores e abuso sexual de crianças.

O mandado foi emitido pelas autoridades do Reino Unido.

“O detido irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para tramitação e apreciação do pedido de entrega do detido e eventual aplicação de medida de coacção tida por adequada”, refere nota da PJ.