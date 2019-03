PJ deteve suspeito de incêndio em viaturas na Ponta do Sol

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal, deteve ontem um homem de 43 anos, indiciado pela prática do crime de incêndio.

Os factos ocorreram no dia 25 de Novembro de 2018, durante a madrugada, em vários locais da Ponta do Sol, tendo o presumível autor provocado incêndios em cinco veículos automóveis, um deles pertencente à Polícia de Segurança Pública, que ficaram parcialmente destruídos.

A sua detecção rápida e o combate eficaz dos bombeiros e elementos da Polícia de Segurança Pública impediram a destruição total das viaturas e que os incêndios tivessem consequências mais graves, nomeadamente o alastramento a edifícios ou outras viaturas que se encontravam estacionadas nos locais.

As diligências realizadas pela Polícia Judiciária, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública, permitiram a identificação do presumível autor e a recolha de elementos de prova, que culminaram na sua detenção, em cumprimento de mandado emitido pelo DIAP da Ponta do Sol.

O detido irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para eventual aplicação de medida de coacção tida por adequada.