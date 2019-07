PJ deteve idoso no Funchal suspeito de abusos sexuais a criança

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal, identificou e deteve, ontem, na cidade do Funchal, um homem de 78 anos de idade, pela prática de um crime de abuso sexual de criança.

Segundo um comunicado emitido, a vítima era uma criança de seis anos, vizinha do detido, e mantinha com ele uma relação de proximidade.

“Os factos aconteceram na residência do detido, em data e número de vezes que não foi possível apurar”, referiu a PJ, acrescentando que o idoso irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para eventual aplicação de medida de coacção tida por adequada.