PJ deteve homem por tentativa de homicídio do irmão no Funchal

Um homem de 48 anos foi detido, hoje, fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, sendo vítima um seu irmão, de 47 anos de idade.

“O crime ocorreu ao fim do dia de ontem, dia 24 de abril, no Funchal, tendo a vítima sido agredida com um golpe de arma branca, na zona do pescoço, num contexto de um conflito entre a vítima e o autor do crime”, refere nota da PJ.

A Judiciária explica que, “o suspeito, após a prática do crime, ocorrido na residência que partilhava com a vítima, abandonou o local, vindo a ser localizado e interceptado posteriormente, por elementos da PJ e da PSP na posse da arma que utilizara contra a vítima. Aquando da localização, o arguido reagiu à intervenção policial, tendo sido necessário recorrer à força, para o dominar e concretizar a detenção”.