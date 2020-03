PJ deteve homem por suspeita de tentativa de homicídio no Funchal

Um homem de 52 anos, fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, sendo vítima um seu irmão, de 41 anos de idade, foi ontem detido pela Polícia Judiciária, tal como o DIÁRIO avançou ontem no dnoticias.pt e na edição impressa de hoje.

Num comunicado emitido, a PJ informou que “o suspeito, após a prática do crime, foi localizado e interceptado na residência que partilhava com a vítima e outros familiares pela PSP do Funchal, que comunicou tal ocorrência à Polícia Judiciária, face à natureza do crime em causa”.

Adiantou ainda que a vítima sofreu vários golpes de arma branca na zona do tórax, tendo sido encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.