PJ detém jovem suspeito de ser autor do homicídio no Caniço

A Polícia Judiciária (PJ) deteve o alegado autor do crime de homicídio que foi descoberto pelas autoridades a 10 de Maio, numa habitação situada na Rua da Olaria, no Garajau, cidade do Caniço.

Segundo apurou o DIÁRIO, as investigações levadas a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal da PJ do Funchal ao longo das últimas semanas levaram uma equipa de inspectores até à casa do suspeito, um jovem de 23 anos, residente no bairro da Nogueira, na Camacha, às primeiras horas da manhã desta quinta-feira.

O indivíduo foi detido e conduzido para as instalações da PJ onde está a ser inquirido no âmbito do inquérito que corre termos sob a alçada do Ministério Público.

Recorde-se que o homem de 62 anos, que não era visto há dois dias, foi encontrado cadáver na casa-de-banho da habitação onde vivia, no dia 11 de Maio.

Conforme o DIÁRIO noticiou na altura, o sexagenário foi encontrado com as mãos amarradas à frente do tronco e a cabeça totalmente envolvida em película aderente. Estava prostrado no poliban com a torneira aberta. Terá morrido por asfixia.

O alerta foi dado às autoridades no final da tarde desse domingo, por uma irmã da vítima que reside próximo do local do crime.

O homem era descrito pelos mais próximos como uma pessoa “tranquila e pacata”, pelo que, o crime deixou todos em choque.

Desde logo levantou forte suspeita a ausência do carro da vítima do local do crime, no qual terá escapado o autor do crime. Na sequência das investigações, a PJ viria a localizar o veículo, um ‘Smart’ de dois lugares.

Conforme o DIÁRIO avançou na altura, o veículo tinha sido abandonado, pelo menos desde as 11 horas do dia anterior à descoberta do crime, no terreiro antigo de uma casa devoluta, mesmo à beira do Caminho Municipal dos Salgados, na Camacha, junto ao Centro de Saúde. Na mesma freguesia onde reside o suspeito do crime, agora detido.