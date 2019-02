A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal, identificou e deteve um homem de 27 anos, no Funchal, em cumprimento de um Mandado de Detenção Europeu, emitido pelas autoridades do Reino Unido, pela prática do crime de ofensa à integridade física agravada, em contexto de violência doméstica.