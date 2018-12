Dois cães de raça Pitbull atacaram esta manhã uma mulher de 28 anos quando esta atravessava uma rua na zona das Eiras, em Santa Cruz, ferindo a cidadã com alguma gravidade numa das pernas e num dos braços, relatou fonte da Bombeiros Municipais de Santa Cruz, corporação que foi solicitada a comparecer no local da ocorrência eram cerca das 9h20, que seguidamente prestaram socorro à vítima tendo sido transportada para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.