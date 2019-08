Pescadores estavam a 12 milhas da última localização e chegam ao Funchal às 20 horas

Em conferência de imprensa no Caniçal, o Capitão do Porto do Funchal, Guerreiro Cardoso, anunciou que o incidente ocorrido nos mares da Madeira “felizmente tem um final feliz”.

“Os pescadores foram encontrados numa balsa pelo avião da Força Aérea, que os localizou e encaminhou para o local os dois navios da Marinha, que estão neste momento a resgatar os sete pescadores. Estão a ser avaliados [pescadores] relativamente ao seu estado de saúde para posteriormente desembarcarem no Funchal”, referiu Guerreiro Cardoso.

O Capitão do Porto do Funchal informou ainda que o desembarque deverá acontecer na Marina do Funchal, “por volta das 20 horas”, uma vez que “ainda se encontram a alguma distância”.

“Estão todos vivos, que é aquilo que todos nós queríamos”, frisou ainda Guerreiro Cardoso, acrescentando que a balsa foi encontrada a cerca de 12 milhas (Este) da última localização obtida na quarta-feira, que era a 11/12 milhas a Sul do Cabo Girão.