Pesado e ligeiro colidiram na via rápida

Duas mulheres de 23 e 53 anos ficaram feridas esta tarde, na sequência de uma colisão ocorrida na via rápida, no sentido Funchal-Santa Cruz, junto à bomba de gasolina da Repsol.

O acidente, que envolveu uma viatura pesada e outra ligeira, deixou o trânsito bastante congestionado, com longas filas de carros de alguns quilómetros.

As sinistradas foram socorridas no local e transportadas de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A Polícia de Segurança Pública também esteve presente e tomou conta da ocorrência.