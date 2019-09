Perfurou perna ao cair de 2 metros

Uma queda de cerca de dois metros foi o suficiente para perfurar uma perna. Aconteceu esta tarde no sítio do Pomar do Meio, Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. A vítima, um homem de 43 anos, ter-se-á desequilibrado e caído sobre um objecto metálico que lhe causou perfuração de membro inferior.

O pedido de socorro chegou ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos pelas 16h10. Para o local foi enviada ambulância de socorro e respectiva tripulação. Prestados os primeiros socorros, o ferido foi transportado ao serviço de urgências do Hospital Central do Funchal.