Um sismo de magnitude 2.3 na escala de Richter foi registado esta madrugada ao largo do Porto Santo, sem causar danos ou mesmo sem que tenha sido sentido.

O epicentro localizou-se no mar a cerca de 35 km a Noroeste da ilha do Porto Santo. O tremor de terra aconteceu pelas 22h20 e foi registado nas estações da Rede Sísmica do continente.