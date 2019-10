Pelo menos três mortos em desabamento de prédio no Brasil

Pelo menos três pessoas morreram, nove foram resgatadas com vida e sete continuam desaparecidas entre os escombros do prédio que desabou em Fortaleza, Brasil, na manhã de terça-feira, anunciaram hoje os bombeiros.

O comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, coronel Luis Eduardo Soares de Holanda, confirmou aos jornalistas que foram retiradas três vítimas mortais dos escombros.

O comandante adiantou que o número de desaparecidos foi reduzido para sete, com nove pessoas a serem resgatadas com vida.

As autoridades referem que os feridos, dois deles em estado grave, foram transportados para hospitais em Fortaleza, capital do Ceará, enquanto outros já receberam alta.

Os bombeiros estabeleceram um perímetro de segurança e têm intensificado as buscas, com a ajuda de cães, com as autoridades a investigarem as causas que levaram ao desabamento do edifício.

Segundo testemunhas, o prédio residencial de sete andares, localizado numa área valorizada de Fortaleza, desabou por volta das 10:30 da manhã (14:30 em Lisboa) de terça-feira.

Em abril deste ano, o colapso de dois edifícios numa área periférica do Rio de Janeiro provocou 12 de mortos e expôs o problema de edifícios ilegais no Brasil.

As propriedades foram construídas irregularmente numa área de difícil acesso no bairro de Muzema, na parte oeste do Rio de Janeiro, e controladas por milícias (grupos formados por polícias e ex-agentes da polícia).