Passageiros do Lobo Marinho transportados para o ‘hospital’ montado no Cais 8, veja o vídeo

Os primeiros passageiros evacuados na baleeira do navio Lobo Marinho foram retirados com o auxílio do Sanas e estão a ser transportados ate ao hospital de campanha montado no Cais 8.

O Lobo Marinho está a ser palco de um exercício em grande escala ‘Mass Rescue Operation’ (MRO) para testar a capacidade de resposta dos meios de socorro.

Neste momento, está a ser simulada uma evacuação no mar com o auxílio da fragata da marinha.