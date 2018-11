Passageiros começam a ser evacuados do Lobo Marinho

Os feridos vão começar a ser evacuados nas baleeiras. Cada baleeira leva 150 pessoas e vão ser retiradas do barco cerca de 200 pessoas.

Alguns feridos aguardam a chegada do helicóptero e no local está uma embarcação do sanas.

Recorde-se que decorre a bordo do Lobo Marinho, o exercício ‘Mass Rescue Operation’ (MRO), onde o navio incendiou-se na zona do Lazareto, a uma milha da pontinha.