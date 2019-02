Passageiro de 63 anos evacuado do navio ‘Mein Schiff 1’ na Madeira

Um passageiro alemão de 63 anos foi evacuado, pelas 17h47 desta quarta-feira, do navio cruzeiro ‘Mein Schiff 1’, que se encontrava a cerca de 25 milhas a Sul do Porto do Funchal.

O alerta foi dado pelas 16h08 através de contacto telefónico do navio, que foi de imediato encaminhado para o INEM, entidade com competência para avaliar a situação clínica e determinar qual a modalidade de evacuação, que acabou por se proceder via marítima, com uma equipa da EMIR a bordo.

A evacuação acabou por acontecer às 17h47 com recurso à embarcação salva-vidas da Capitania do Porto do Funchal, tendo o desembarque ocorrido às 18h14 na Marina do Funchal, onde já se encontrava uma ambulância dos Bombeiros Municipais do Funchal, que transportaram o germânico para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.