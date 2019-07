Passageiro com dificuldades respiratórias leva navio de cruzeiros a regressar ao Funchal

O navio de cruzeiros ‘Independence of The Seas’, que havia partido do porto do Funchal, pelas 16 horas de hoje, rumo a Punta Langosteira, em Espanha, viu-se obrigado a regressar ao porto madeirense, devido à necessidade de se proceder ao desembarque de um passageiro com problemas de saúde.

Foi já quando navegava ao largo de Santa Cruz que o paquete realizou a manobra para reverter o percurso, devendo chegar ao Funchal já depois das 18 horas.

Segundo apurou o DIÁRIO junto da Capitania do Porto do Funchal, o pedido para voltar a atracar foi feito pelo comandante do navio, explicando que um passageiro apresenta dificuldades respiratórias.

Já foi requerida a presença de uma ambulância no porto para proceder ao transporte da vítima até uma unidade de saúde.