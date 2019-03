A queda de um homem, esta tarde na Fajã, em Câmara de Lobos, teve como principal consequência a fractura de membro superior.

O individuo, com cerca de 40 anos, desequilibrou-se quando se encontrava numa escada, caindo ao solo. Com o impacto partiu o braço direito, razão pela qual foram accionados os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que procederam ao transporte da vítima às urgências do Hospital Central do Funchal.