Panela esquecida ao lume mobilizou bombeiros para Santo António

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, esta tarde, devido ao fumo que saía de um apartamento localizado no Caminho de Santo António, no Funchal.

Chegados ao local, os 12 operacionais, que se fizeram apoiar por quatro viaturas, perceberam tratar-se de uma panela que tinha sido deixada esquecida ao lume. Os vizinhos aperceberam-se do sucedido e deram o alerta.

Neste momento, os bombeiros procedem à ventilação do espaço. Ao que tudo indica, os vizinhos conseguiram extinguir o foco de incêndio.

Não há feridos a registar.