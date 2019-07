Panela esquecida ao lume levou 10 bombeiros a São Martinho

Uma panela esquecida ao lume, por volta das 3 horas da manhã, provocou aparato na Praceta da Venezuela, em São Martinho.

O fumo assustou a vizinhança, que alertou os Bombeiros Sapadores do Funchal para esta suspeita de incêndio.

Para o local seguiram 10 bombeiros, com um auto-chefe, um auto-tanque e uma ambulância. No entanto, quando a equipa lá chegou o proprietário do apartamento já tinha desligado o fogão e retirado a panela do lume.

Apesar de não haver registo de danos no apartamento, os bombeiros precederam à ventilação do espaço e transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça um homem de 55 anos que se sentiu mal.