Uma panela ao lume provocou esta manhã um incêndio numa escola no Caniçal.

O fogo cingiu-se ao fogão e foi extinto por um funcionário. Os Bombeiros Municipais de Machico estiveram no local com uma viatura ligeira de combate a incêndios e fizeram a ventilação do espaço. Esteve também uma ambulância que não chegou a ser utilizada.