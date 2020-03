Panela ao lume mobiliza duas corporações de bombeiros do Funchal para Rua de Santa Maria

O alerta para um presumível incêndio urbano accionou vários meios das duas corporações de bombeiros do Funchal para a Rua de Santa Maria, de acordo com a avaliação de risco naquele núcleo histórico da cidade.

As informação iniciais davam conta de um princípio de incêndio localizado no 1.º andar de um prédio. No entanto, após a vistoria ao prédio para averiguar a origem do fogo, os bombeiros concluíram que se tratava de uma panela esquecida ao lume numa habitação.

O fogo não provocou danos e já está entinto, procedendo-se neste momento à ventilação do espaço.