“Ouvi um estrondo bastante grande, corri para a rua e quando olhei para trás a cozinha estava soterrada”

Ana Gouveia, arrendatária do restaurante, revelou ao DIÁRIO que no momento em que ocorreu a derrocada estava dentro do restaurante juntamente com um casal jovem e a cozinheira que se encontra soterrada.

“Ouvi um estrondo bastante grande e só vi aquele fumo das pedras. Corri para a rua e quando olhei para trás a cozinha estava soterrada”, contou.

Referiu ainda que voltou ao estabelecimento e que chamou pelo nome da cozinheira, de 23 anos, mas que ela já não respondeu. “Até agora não sabemos se ela está viva. Pode estar inconsciente”, disse, sublinhando que foi feito um estudo naquela zona e que o seu restaurante não estava em perigo.