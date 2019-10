Operação ‘24 horas’ da PSP deteve três pessoas e apreendeu duas armas brancas na Madeira

A Polícia de Segurança Pública desenvolveu uma operação de 24 horas envolvendo todas as vertentes e valências policiais, com o empenho humano e material de todas as Divisões Policiais (Funchal, Câmara de Lobos e Machico). A acção decorreu entre as 7 horas de sexta-feira, dia 25, e as 7 horas de sábado, dia 26 de Outubro.

No total, foram realizadas 33 operações de natureza vária, relacionadas com “fiscalização rodoviária, fiscalização a estabelecimentos de diversão nocturna e prevenção e investigação criminal, quer específicas, quer direccionadas para a segurança dos cidadãos nos transportes públicos e áreas de maior afluência/confluência de pessoas”.

Foram ainda fiscalizadas 340 viaturas, tendo sido levantados 40 autos por infracções rodoviárias diversas.

Quanto às detenções, foram detidas três pessoas devido a tráfico de estupefacientes, por posse de arma ilegal e por cumprimento de mandado de detenção.

Há ainda a registar a apreensão de duas armas brancas.

“Destacamos ainda que, no âmbito da Segurança Privada da PSP, foram fiscalizados um total de 23 estabelecimentos, tendo sido levantado um Auto de Notícia por Contraordenação por incumprimento de horário de funcionamento”, refere comunicado da PSP.

Esta operação permitiu “promover o sentimento de segurança das comunidades, diminuir os índices de criminalidade e de sinistralidade rodoviária a nível regional e sob o lema ‘Segurança Ativa’”, tendo contado com 79 polícias.