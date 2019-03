Obras no Largo do Phelps provocam congestionamento no Funchal

A intervenção que está a ser realizada no Largo do Phelps e na Rua do Carmo, na sequência das obras que estão a decorrer na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal, está a gerar constrangimento no trânsito. As longas filas de carros estendem-se desde a autarquia até à Avenida do Mar.

Recorde-se que a Câmara Municipal do Funchal informou num comunicado emitido, que, nesta segunda-feira, estava proibida a circulação rodoviária na Rua do Carmo a oeste da Rua das Hortas, Rua do Seminário e na Rua Dr. Fernão de Ornelas, entre a Rua do Carmo e a Rua do Ribeirinho de Baixo, com excepção às viaturas que se dirigem aos parques de estacionamento e às viaturas que realizam operações de carga e descarga.

A CMF explicou que os condutores poderão aceder à Rua do Ribeirinho de Baixo e ao parque de estacionamento do Centro Comercial Anadia pela Rua Visconde de Anadia, entrando em sentido contrário ao habitual na Rua Dr. Fernão de Ornelas e virando à direita para a Rua do Ribeirinho de Baixo e saindo em direcção à Rua do Carmo. Ao chegar à Rua do Carmo o condutor poderá seguir no normal sentido de circulação em direcção à Ponte do Carmo ou virar à esquerda em direcção à Rua das Hortas.