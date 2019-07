A consternação é geral na freguesia do Jardim do Mar, onde uma mulher de 53 anos foi assassinada esta noite. “Nunca houve um crime destes na freguesia”, diz o tio da vítima, David Rodrigues França, que esta manhã mostrou as imediações da casa onde tudo aconteceu.

Recorde-se que a mulher assassinada esta noite no Jardim do Mar pelo companheiro tinha 53 anos. O alerta foi dado pelas 2 horas da manhã pelo irmão da vítima. O crime terá acontecido na moradia do casal, na Rua da Piedade. Para o local foi enviada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Calheta, mas já nada havia a fazer. A Polícia Judiciária já tomou conta da ocorrência.

A vítima, que era cuidadora de idosos, deixa 3 filhos, todos maiores de idade.

O alegado homicida é natural de Câmara de Lobos e já foi detido.