Novos casos suspeitos com ligação a Itália

Os dois casos suspeitos de contágio pelo novo coronavírus enviados esta madrugada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça são um casal de italianos que está a passar férias na Madeira. A mulher procurou ajuda médica no Hospital Particular, tendo a unidade de saúde, dado o quadro clínico e a proveniência, encaminhado a paciente para o serviço público, preparado para lidar com estas situações. O transporte foi feito numa ambulância especialmente equipada. Como a senhora veio à Madeira com o marido, ele foi também transportado para o Nélio Mendonça para realizar análises.