Os Bombeiros Municipais de Machico encontram-se a combater um fogo numa zona de mato, na Ribeira de Machico, desde as 13h30. Trata-se de um novo reacendimento de um fogo que deflagrou pela primeira vez no passado sábado.

No local estão duas viaturas e quatro operacionais, combatendo as chamas. Já no domingo, o mesmo local havia sido palco de um reacendimento deste incêndio, mobilizando também a Polícia Florestal.