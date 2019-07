Nova suspeita de incêndio no Funchal, agora no edifício do Anadia

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados, às 00h14 desta segunda-feira, à área habitacional do edifício do Anadia, no Funchal, devido a uma suspeita de incêndio. Ao que tudo indica, trata-se de um falso alarme. Ainda assim, os bombeiros realizaram uma vistoria ao edifício equipados com máscaras de oxigénio.

No local ainda se encontram duas viaturas dos BVM (um pronto socorro médio e um pronto socorro ligeiro), além de agentes da PSP.

Este é o segundo alerta para um possível fogo urbano registado esta noite no Funchal. Pouco depois das 20h00, as duas corporações de bombeiros foram chamadas a intervir num edifício de escritórios junto ao café Apolo, que também se revelou ser um falso alarme.