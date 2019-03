Noite “calma” para os bombeiros do Funchal

Foi “calma” a noite carnavalesca no Funchal para as duas corporações de bombeiros. Tanto os Bombeiros Sapadores do Funchal como os Bombeiros Voluntários Madeirenses não foram solicitados para nenhuma ocorrência fora do “normal” serviço de ambulâncias no socorro a doentes vítimas de súbito agravamento do estado de saúde. Apenas estes serviços de emergência pré-hospitalar deram trabalho aos bombeiros das duas corporações funchalenses nas últimas 12 horas.

A única saída registada fora deste âmbito foi o socorro prestado pelos ‘Sapadores do Funchal’ a um gato ferido na via pública na Freguesia de Santo António. Faltavam escassos minutos para a meia-noite quando a corporação municipal recebeu o pedido de ajuda ao felino maltratado. Resgatado, o animal foi prontamente encaminhado para o Veterinário para receber assistência adequada.

Além dos transportes pré-hospitalares a vítimas de doença súbita, este resgate de animal ferido foi a única solicitação feita aos bombeiros durante toda a noite deste fim-de-semana de Carnaval.