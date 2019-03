Noite ‘amena’ contribuiu para o brilho do grande cortejo de Carnaval

Neste fim-de-semana de Carnaval confirmou-se a previsão meteorológica de ‘bom tempo’ no Funchal ao longo da última noite festiva.

Como era expectável, a juntar ao tempo seco que se fez sentir, também a agradável temperatura do ar na última noite contribuiu para o ambiente de folia carnavalesca. A comprová-lo, o facto da temperatura do ar no Funchal durante o desfile do Corso Carnavalesco ter-se mantido sempre acima dos 17 graus (valor tendo como referência os registos nas estações do Observatório/Lazareto e do Lido). Só durante a madrugada a temperatura viria a arrefecer, mas apenas ligeiramente, como provam as temperaturas mínimas registadas na última noite no Observatório (15,4ºC às 07:10) e no Lido (16,1ºC às 04:20), esta última, a mínima mais alta em toda a rede de observação meteorológica do IPMA na Madeira.

A mínima mais fria esta noite foi sentida na Bica da Cana (3,5ºC). De resto, só as estações localizadas em cotas elevadas desceram abaixo dos 10 graus: Pico do Areeiro (3,7ºC; Chão do Areeiro (4,4ºC), Santo da Serra (8,0ºC), Pico Alto (8,1ºC) e Lombo da Terça/Achadas da Cruz (8,3ºC).

Mais fresca, comparativamente ao Funchal, foi a noite em Porto Santo (11,6ºC).

Temperaturas que entretanto começaram a subir após o nascer do dia neste domingo de muito Carnaval rural. Às 09:00 a estação do Lido ultrapassava já os 19 graus, a temperatura mais alta neste início de manhã.