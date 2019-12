Não há indícios de crime no caso dos turistas encontrados mortos no Porto Santo

A Polícia Judiciária já foi informada de que um casal foi encontrado morto, por enforcamento, numa vereda no Porto Santo. De acordo com Ricardo Tecedeiro, coordenador da PJ na Madeira, na primeira avaliação feita pelas equipas no local não foram encontrados indícios de que os turistas possam ter sido vítimas de crime.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o casal foi encontrado por uma turista, que percorria a vereda da Terra Chã. Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo, a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Florestal foram accionados para o local.