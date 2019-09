Por volta das 9 horas de hoje, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados para uma queda na Rua do Gorgulho, no Funchal. A vítima, uma mulher de 69 anos, queixava-se de dores num membro inferior e foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.