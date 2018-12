Mulher vítima de atropelamento durante a noite

Deu entrada no serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça uma mulher que ontem à noite foi colhida por um automóvel na Estrada do Aeroporto, na zona da Cancela. Por razões desconhecidas e cuja garvidade dos ferimentos também não conseguimos apurar, a mulher de 42 anos foi vítima de atropelamento perto das 18h45. Acabou por ser socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram os primeiros socorros no local, encaminhado de seguida a ferida até as urgências do Hospital Central do Funchal.