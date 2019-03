Esta manhã, pelas 10h15, uma mulher na casa dos 60 anos, caiu ao subir as escadas rolantes do Centro Comercial Anadia no Funchal, tendo sido socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que a encaminharam ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A senhora, que estava sozinha, encontrava-se consciente e orientada, queixando-se de dores numa perna.