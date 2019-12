Uma mulher de 60 anos entrou hoje em paragem cardiorrespiratória, no Centro de Mergulho, no Galo, no Caniço.

Ao que tudo indica, a mulher estava a fazer mergulho quando se sentiu mal e sofreu uma paragem cardíaca. A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e depois transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.