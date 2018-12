Uma mulher de 50 anos foi socorrida, hoje, pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, após ter sofrido uma queda no local de trabalho.

O caso ocorreu na Rua do Campo do Marítimo, no Funchal, sendo que a vítima queixava-se do braço e da clavícula.

Após ter sido socorrida pela equipa de bombeiros, foi transportada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.