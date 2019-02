Mulher sem sinais de vida no interior de carro que caiu de ravina no Caniçal

O carro que caiu esta tarde, na zona da Prainha, no Caniçal, tem no seu interior uma mulher que não aparenta ter sinais vitais.

As equipas de socorro encontram-se no local, nomeadamente os Bombeiros Municipais de Machico, que estão a montar uma auto-escada e através da técnica de rapel vão levar os materiais necessários para junto da viatura, a fim de desencarcerar a vítima.

Além do local de difícil acesso, a cerca de 60 metros da estrada, o carro encontra-se capotado, pelo que poderá representar um maior grau de dificuldade para o socorro.

Além dos BMM, está no local uma embarcação do SANAS, caso seja necessário resgatar a vítima através do mar.