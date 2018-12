Este foi um caso com um final feliz. Um homem foi esta tarde encontrado com uma corda ao pescoço numa habitação situada na Estrada Conde Carvalhal, no Funchal, mas foi salvo pela irmã. Ao chegar a casa a mulher cortou a corda, evitando uma tragédia. O homem foi assistido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.