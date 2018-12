Mulher presumida morta, afinal estava a dormir

Afinal estava a dormir a mulher que levou familiares a temerem o pior. O insólito aconteceu ao final da tarde de hoje, quando a polícia e os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados para entrar num prédio localizado na Praça do Carmo, por haver suspeita da pessoa em causa estar cadáver. Quando as autoridades chegaram ao local, foram surpreendidos com uma mulher entregue ao sono.Como no dia anterior a mulher em causa teria tido uma indisposição e hoje não atendia o telefone, eis a razão que motivou a suspeita e o alerta às autoridades, que terá partido da filha, segundo foi possível apurar.