Uma mulher de 65 anos morreu esta manhã numa residência situada na Estrada Comandante Camacho de Freitas, no Funchal. A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória, foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) mas acabou por falecer no local.

A PSP esteve presente e aguardou a chegada do Delegado de Saúde que confirmou o óbito.