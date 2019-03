Um despiste de moto, esta tarde, no Caminho da Torre, em Machico, deixou ferida uma mulher de 43 anos. A sinistrada caiu ao solo e ficou com várias escoriações no corpo, apresentando também suspeita de fractura do colo fémur.

A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros Municipais de Machico e pela EMIR e seguiu depois para o Centro de Saúde, acabando por ser encaminhada para o hospital.