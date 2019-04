Uma mulher de 37 anos foi esta manhã transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sequência de uma colisão na Estrada Comandante Camacho de Freitas.

Com dores nas costas, a vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, às 9h38, que a transportaram de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.