Uma mulher de 40 anos sofreu esta manhã ferimentos nas costas, na sequência de uma colisão entre duas viaturas ocorrida no Caminho do Amparo, no Funchal. A vítima, condutora de um dos veículos, foi assistida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A PSP tomou conta da ocorrência.