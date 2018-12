Uma mulher ficou ferida, esta manhã, na sequência de um acidente automóvel, ocorrido no Túnel do Piquinho, por volta das 9h30 desta segunda-feira (17 de Dezembro), no sentido Caniçal - Funchal.

A vítima, que se queixava de dores nas costas, foi socorrida pelos Bombeiros Municipais de Machico, sendo depois transportada para o Centro de Saúde local.