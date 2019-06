Os Bombeiros Voluntários Madeirenses encontram-se a socorrer uma mulher, vítima de queda nas escadas rolantes do Anadia Shopping, no Funchal.

Uma ambulância encontra-se no exterior do edifício, com uma equipa de socorro a auxiliar a vítima.

A Polícia de Segurança Pública está presente, muito devido à quantidade de curiosos que se encontram nesse local.