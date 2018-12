Deu entrada nas urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça em estado grave, uma mulher que esta manhã foi vítima de doença súbita pouco depois das 8 da manhã, na sua residência, no Monte Verde, freguesia do Monte. A cidadã, acometida de paragem cardiorrespiratória, foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e pela EMIR.