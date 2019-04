Um despiste de moto no Caminho do Terço, no Funchal, provocou esta manhã ferimentos a uma mulher de 34 anos. O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, às 9h10, que se deslocaram ao local com uma ambulância para prestar socorro à vítima.

A mulher foi depois levada para o Hospital Central do Funchal, onde deu entrada com escoriações no corpo.